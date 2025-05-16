تدشين رحلات طيران «إنديجو» من الفجيرة إلى مومباي وكانور

أعلن الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، تدشين رحلات طيران إنديجو إلى مومباي وكانور، في خطوة نوعية لتعزيز الربط الجوي المباشر بين الفجيرة والمدن الهندية الرئيسية، والتمهيد لبداية شراكة استراتيجية، موضحاً أن شركة الطيران تسير رحلتين مباشرتين يومياً إلى كل من الوجهتين، ما يسهم في تقوية الروابط السياحية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

جاء ذلك خلال احتفال مطار الفجيرة الدولي بالأمس بالإطلاق الرسمي للرحلات الافتتاحية لطيران «إنديجو» إلى مدينتي مومباي وكانور في الهند، حيث استقبلت الطائرة بتحية مائية تقليدية، أعقبها حفل استقبال رسمي في صالة كبار الشخصيات، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، يتقدمهم ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، ومحمد السلامي، رئيس هيئة الطيران المدني في الفجيرة، والكابتن إسماعيل البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة، وإبراهيم القلاف، نائب المدير العام.

وأكد إسماعيل البلوشي أن إطلاق هذه الوجهات الجديدة يبرز الدور المتنامي لمطار الفجيرة الدولي في رسم ملامح مستقبل الطيران الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للربط العالمي، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السفر الدولية.

وأشار إلى إطلاق مطار الفجيرة الدولي خدمة نقل مجانية، تربط بينه وبين جميع إمارات الدولة السبع، ما يجعل الوصول إلى المطار أكثر راحة وسهولة لجميع المسافرين في مختلف أنحاء الإمارات.