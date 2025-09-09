غرفة عجمان تطلق مبادرة «صَدِّر بخطوة واحدة»

بحضور معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعلن المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عن مبادرة «صَدِّر بخطوة واحدة» خلال فعاليات «اللقاء الثاني لتصفير البيروقراطية» في دبي، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، ومسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية.

وقال عبدالله المويجعي: تؤمن غرفة عجمان أن تصفير البيروقراطية ضرورة وهدف نسعى إلى تحقيقه لضمان توفير خدمات ومبادرات مبتكرة تختصر الوقت والجهد .

واستعرضت الغرفة خلال الإعلان عن مبادرة «صَدِّر بخطوة واحدة»، العوائد المتوقعة والمستهدف الوصول إليها عبر المبادرة، والتي ستحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التصدير، وخاصة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 10 شركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتسهيل رحلة المتعامل عبر إتاحة التقديم على طلب 10 خدمات في منصة موحدة، وتقليص عدد الإجراءات لطلب الخدمات من 38 إجراء إلى 19 إجراء، وتقليص المستندات المطلوبة من 27 مستنداً إلى 8 مستندات، وتسريع إنجاز العديد من الخدمات ليتم استكمالها خلال يومي عمل فقط بدلاً من 5 أيام، إتاحة إنجاز بعض الخدمات بشكل آني وفوري بحسب نوع الخدمة.