بنك أبوظبي التجاري يتطلع إلى جمع 6.1 مليارات درهم

قال بنك أبوظبي التجاري، أمس، إنه يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 6.1 مليارات درهم (1.66 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق الأولوية، ما أدى إلى انخفاض أسهمه بما يصل إلى 7.4%.

وقال البنك في بيان إن مجلس إدارته أوصى بزيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار 592.2 مليون سهم جديد.

وستصدر الأسهم الجديدة بسعر 10.3 دراهم للسهم، بخصم 30% عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس البالغ 14.76 درهماً.

هذا وقد ارتفع سهم البنك بنسبة 41.7% منذ بداية العام.

وتوقفت التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري مؤقتاً أمس بعد أن هبطت إلى 14 درهماً، لتقترب قليلاً من سعر العرض.

وبنك أبوظبي التجاري هو ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في دولة الإمارات، ومملوك بالأغلبية لمجلس أبوظبي للاستثمار.

هذا، وقد بلغ إجمالي أصول البنك 719 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.