أصول مصارف الإمارات تلامس 5 تريليونات درهم نهاية النصف الأول

لامست أصول المصارف في الإمارات 5 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025 بنمو 1.9 % على أساس شهري في يونيو عن رصيدها التراكمي في شهر مايو من نفس العام .

وأوضحت بيانات صادرة عن المركزي بارتفاع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري 0.9%ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.018 تريليونات في مايو إلى ما يناهز 3.046 تريليونات درهم في يونيو وذلك بارتفاع ودائع المقيمين 1.7% متخطية التراجع النسبي في ودائع غير المقيمين.

ودائع المقيمين

وتابع تقرير التطورات المصرفية بأن نمو وائع المقيمين استند إلى زيادة ودائع للمؤسسات المالية غير المصرفية 26.7% وودائع المؤسسات المرتبطة بالحكومة 2.3% وودائع القطاع الخاص 1.7%.

في المقابل ارتفع إجمالي الإئتمان 1.8% على أساس شهري إلى 2.334 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الإئتمان المحلي بقيمة 22.5 مليلر درهم ونمو الإئتمان غير المحلي بقيمة 18.4 مليار درهم.

ونما الإئتمان المحلي مدفوعاً بالزيادات في ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.6% والقطاع الخاص بنسبة 2.1% متخطيا تراجع أئتمان كلا من القطاع الحكومي والعام .

وأشار التقرير إلى ارتفاع في القاعدة النقدية بنحو 2.8% على اساس شهري إلى 836.7 مليار في يونيو مدفوعة بنمو الحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لدى المصرف المركزي .