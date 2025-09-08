38.3 مليار درهم حجم تجارة الإمارات الدولية بقطاع الاتصالات في 4 سنوات

تجاوز حجم تجارة الإمارات في قطاع الاتصالات 38.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع منذ نهاية عام 2020 حتى نهاية العام المنقضي، لتؤكد البيانات النشاط الواسع للقطاع ونمو إسهامه في الناتج غير النفطي للدولة على مدار تلك الفترة.

ووفق بيانات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فإن واردات أنشطة قطاع الاتصالات قد استحوذت على حصة 53% من إجمالي حجم التجارة المسجلة في القطاع منذ نهاية عام الجائحة بإجمالي 20.4 مليار درهم، فيما حققت صادرات القطاع إلى الأسواق الخارجية 47% من إجمالي التجارة المسجلة خلال تلك الفترة وبإجمالي بلغ 17.9 مليار درهم.

وطبقاً لبيانات المركز فقد شهد العام المنقضي تسجيل أكبر قيمة لتجارة القطاع خلال تلك الفترة بنحو 10.3 مليارات درهم بنمو بلغ 16 % وبفارق 1.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي تجارة القطاع المحققة في عام 2020 والبالغ 8.9 مليارات درهم.

وحققت واردات القطاع نمواً قدره 8.3% خلال العام الماضي بإجمالي قيمة بلغت 5.2 مليارات درهم مقارنة بمثيلتها المحققة في 2020 والبالغة نحو 4.8 مليارات درهم، فيما حققت أنشطة الصادرات نمواً بنسبة 24% لتصل إلى 5.1 مليارات درهم خلال العام الماضي مقارنة بإجمالي صادرات بلغ 4.1 مليارات درهم في 2020.

ونمت التجارة على أساس سنوي بنسبة 4% خلال العام الماضي وبقيمة بلغت 400 مليون درهم كحجم تجارة إضافي مقارنة بإجمالي بلغ 9.9 مليارات درهم في عام 2023. وزاد حجم الواردات بأساس سنوي بنسبة 2% مقارنة بإجمالي 5.1 مليارات درهم في عام 2023. ونمت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 6% مقارنة بإجمالي صادرات بلغ 4.8 مليارات درهم في عام 2023.

ويظهر التسلسل الزمني لتجارة الإمارات في قطاع الاتصالات بأن عام 2021 قد حقق نمواً على أساس سنوي في إجمالي التجارة المحققة بنسبة 4.5% عن عام 2020 ليبلغ إجمالي تجارة بلغ 9.2 مليارات درهم، فيما بلغ حجم تجارة القطاع في عام 2022 ما يناهز 9 مليارات درهم.