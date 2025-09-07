البنوك الوطنية تضيف نصف تريليون لأصولها في عام

4.336 تريليونات الرصيد التراكمي للأصول بنهاية مايو

17.5 % ارتفاع الاستثمارات بقيمة 109 مليارات درهم

11.6 % نمو حجم الائتمان بـ203 مليارات في عام

61 % حصة القطاع الخاص من ائتمان البنوك الوطنية

أضافت البنوك الوطنية أكثر من نصف تريليون درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام واحد بنسبة نمو على أساس سنوي 14 % ليصل إجمالي الرصيد التراكمي لأصولها من 3.797 تريليونات درهم من مايو 2024 إلى 4.336 تريليونات بنهاية مايو من العام الجاري، بينما نمت 7.5 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وأوضحت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال تلك الفترة بقيمة 109 مليارات درهم بنمو 17.5 % على أساس سنوي من 624.5 درهم نهاية مايو 2024 إلى أكثر من 733.5 ملياراً بنهاية مايو الماضي.

ورفعت البنوك حجم الائتمان الممنوح من جانبها بأكثر من 203 مليارات درهم خلال العام بنمو 11.6 % على أساس سنوي ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.908 تريليون درهم نهاية مايو 2024 إلى أكثر من 2.111 تريليون نهاية مايو من العام الجاري، ونما حجم الائتمان 5.5 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.

وكان القطاع الخاص الأكثر حصولاً على الائتمان من البنوك الوطنية بنحو 61 % من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية بإجمالي رصيد تجاوز 1.286 تريليون درهم، تلاه الائتمان الممنوح لغير المقيمين بنحو 360 مليار درهم، ثم القطاع العام برصيد 261 مليار درهم، ثم الحكومة برصيد 191 مليار درهم، بينما بلغت حصة ائتمان المؤسسات غير المصرفية من البنوك الوطنية 14.5 مليار درهم حتى نهاية مايو من العام الجاري.

على صعيد آخر رفعت البنوك الوطنية جاذبيتها للودائع من خلال نمو الودائع المصرفية لديها بنسبة 12.8 % على أساس سنوي، وبقيمة إضافية بلغت 305 مليارات درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بها من 2.375 تريليون درهم في مايو من العام الماضي إلى 2.677 تريليون درهم، بينما ارتفع الرصيد بنسبة 6.4 % أول 5 أشهر من 2025.

وشكلت ودائع المقيمين 90 % من إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية في نهاية مايو برصيد تراكمي 2.458 تريليون درهم، وشكلت حصة ودائع غير المقيمين 10% برصيد تراكمي 284 مليار درهم.