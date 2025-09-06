«مراكز التسوق» تعزز نمو اقتصاد الإمارات

زيادة ملحوظة في افتتاح المراكز التجارية بالمناطق العمرانية الجديدة

استقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والتجزئة والترفيه

تشهد الإمارات زيادة ملحوظة في افتتاح مراكز التسوق في مختلف المناطق مع استمرار نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التوسع في المناطق العمرانية الجديدة، المراكز التجارية الجديدة لا تعتبر فقط وجهات للتسوق، بل أماكن للترفيه والنشاطات المجتمعية، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين لـ«البيان»، أن التوسع في افتتاح مراكز تجارية في المناطق الجديدة يشجع على استقطاب الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والتجزئة والترفيه.

وأشار الخبراء إلى أن التوسع في مراكز التسوق يعزز مكانة الإمارات كوجهة تجارية وسياحية رائدة على مستوى العالم.

فرص عمل

وأكد راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن دولة الإمارات تشهد زيادة ملحوظة في افتتاح مراكز التسوق في مختلف المناطق الجديدة، مشيراً إلى أن التوسع في افتتاح مراكز التسوق وخاصة في المناطق العمرانية الجديدة يعزز النشاط التجاري، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف، إن مراكز التسوق الجديدة تسهم في تلبية الاحتياجات مع نمو السكان وتزايد احتياجاتهم، كما تلعب مراكز التسوق دوراً حيوياً من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وخاصة في المناطق الجديدة، بما يضمن رضا السكان ويعزز من جودة الحياة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن التوسع في بناء مراكز التسوق في الإمارات يشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والتجزئة والترفيه، ويسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.

تجربة فريدة

وأشار راشد عبدالله بن هويدن، إلى أن المولات والمراكز التجارية الكبيرة تسهم في جذب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها، ما يعزز من قطاع السياحة ويزيد من الإيرادات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المراكز التجارية تقدم تجربة تسوق وترفيه فريدة تجذب مختلف الأعمار والفئات.

وأضاف أنه مع التطور التكنولوجي، أصبحت مراكز التسوق في الإمارات تتجه نحو استخدام التقنيات الحديثة لتحسين تجربة التسوق، بما في ذلك استخدام التطبيقات الذكية والمدفوعات الإلكترونية، ما يسهل على الزوار التسوق بشكل أكثر كفاءة.

حركة التسوق

وأكد برتراند لومي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة (أدكووب)، أن المجموعة تجمع تحت مظلتها 6 علامات تجارية في مجال التجزئة هي: العين التعاونية، إرث، الظفرة التعاونية، أبوظبي التعاونية، دلما التعاونية، إضافة إلى ميغا مارت، حيث أطلقت المجموعة هويتها الموحدة لتشملها جميعاً.

وأضاف، إن شبكة «أدكووب» توسعت لتشمل أكثر من 100 منفذ بيع في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر شبكات البيع بالتجزئة في الإمارات.

وتابع، إن قيام العديد من المراكز التجارية المعروفة بافتتاح أفرع لها في المناطق الجديدة يظهر حجم الزيادة الكبيرة في حركة التسوق بدولة الإمارات.

تطور عمراني

وأوضح برتراند لومي، أن الدولة تتميز بسرعة التطور العمراني، حيث شهدت المناطق الجديدة في مختلف إمارات الدولة توسعات ملحوظة في افتتاح العديد من المراكز التجارية في المناطق الجديدة، مشيراً إلى افتتاح فرع «أدكووب» جديد في حديقة الخالدية.

وأضاف، إن افتتاح الفروع الجديدة يعكس التزامنا كوجهة شاملة تستند إلى أكثر من أربعة عقود من ثقة المستهلكين، ومن خلال هويتنا الجديدة نرسخ هذا الإرث العريق، ونستشرف مستقبلاً مشرقاً لقطاع التجزئة في الإمارات.

بيئة جاذبة

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو، أن دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع التسوق.

وأوضح أن مراكز التسوق تسهم في التنمية العمرانية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق التسوق والترفيه، ما يساعد في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن المراكز التجارية لا تعتبر فقط وجهات للتسوق، بل أيضاً أماكن للترفيه، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وكشف ناندا كومار أن مجموعة اللولو افتتحت 9 مراكز تجارية جديدة في مختلف إمارات الدولة في عام 2025.

ولفت إلى افتتاح أحدث متاجر لولو إكسبريس، في ند الحمر، دبي، ليرتفع عدد فروع المجموعة في إمارة دبي وحدها إلى 29 متجراً ونصل إلى رقم 112 متجراً في دولة الإمارات، والمتجر رقم 260 للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للمجموعة تؤكد الأداء المالي القوي للمجموعة في النصف الأول من عام 2025.

خطط للتوسع

وحول مستقبل مراكز التسوق في الإمارات، أكد ناندا كومار، استمرار التوسع في مراكز التسوق في الإمارات، مع التركيز على تقديم تجارب تسوق وترفيه متكاملة.

وأشار مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو إلى أن المجموعة لديها خطط للتوسع في المراكز التجارية في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى وجود 18 مشروعاً قيد التنفيذ في إمارة أبوظبي في السلع والسعديات، و7 مشروعات في الشامخة وحبشان، مدينة الرياض، ياس، بني ياس، النيم، و5 مشروعات في 2027 في الشعبية والشوامخ، ومشروعين في مدينة الرياض، ياس إيكر، و4 مشروعات عام 2028 في الباهية، الرحبة، الغدير.

وأضاف، إن التوسع في مراكز التسوق يعزز من مكانة الإمارات كوجهة تجارية وسياحية رائدة على مستوى العالم.

خدمات متكاملة

ويرى محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التوسع في افتتاح فروع تعاونية الاتحاد على مستوى إمارة دبي يعكس التزامنا بتعزيز مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير خدمات متكاملة تواكب تطورات العصر وتلبي تطلعات المستهلكين.

وأكد أن تعاونية الاتحاد تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى زيادة انتشارها الجغرافي للوصول إلى مختلف المناطق السكنية، لتلبية جميع احتياجات السكان بمختلف ثقافاتهم، بما يسهل على أفراد المجتمع الحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية.

وأشار محمد الهاشمي، إلى حرص تعاونية الاتحاد على إدخال مفاهيم مبتكرة وخدمات جديدة في قطاع التجزئة، بما يعزز من تجربة التسوق، ويواكب النهضة الشاملة التي تشهدها مختلف إمارات الدولة في مختلف المجالات.