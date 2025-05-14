الدنمارك تفتتح أول مصنع تجاري في العالم لإنتاج الميثانول الإلكتروني

بدأ تشغيل أول مصنع تجاري في العالم لإنتاج الميثانول الإلكتروني، في جنوب الدنمارك أمس، بحسب ما ذكرته شركة «يوروبيان إنيرجي» الدنماركية، المشغلة للمشروع.

ومن المقرر أن يقوم ​​مصنع كاسو، الواقع بالقرب من بلدة أبينرا، على بعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود الألمانية، بتزويد شركات ميرسك وليجو ونوفو نورديسك الدنماركية في البداية، قبل أن يتوسع إلى أسواق أخرى، بما في ذلك ألمانيا.

ويعد الميثانول الإلكتروني، شبه محايد من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقريباً، وينظر إليه كبديل واعد وصديق للبيئة للوقود الأحفوري المستخدم في قطاع الشحن، مثل ديزل السفن أو زيت الوقود الثقيل.

ومن المقرر أن يتم توفير الكهرباء اللازمة للمصنع الدنماركي من محطة كاسو الشمسية القريبة، وهي الأكبر في شمال أوروبا.

ويعد مصنع الميثانول الإلكتروني هو الأول من نوعه على مستوى العالم القادر على إنتاج هذا الوقود على نطاق تجاري، وفقاً للشركة المشغلة للمشروع. ويهدف المصنع إلى إنتاج سنوي أولي يبلغ نحو 32 ألف طن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى 42 ألف طن سنوياً.

وتعتزم شركة ميرسك، عملاق الخدمات اللوجستية الدنماركية، مبدئياً استخدام الميثانول لتشغيل سفينة الحاويات «لورا ميرسك».

كما يمكن استخدام الميثانول الإلكتروني كبديل للوقود الأحفوري في صناعات البلاستيك والكيماويات. وعلى المدى الطويل، يمكن استخدامه أيضاً لتزويد الطائرات بالوقود.