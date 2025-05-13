3.55 ملايين شهادة منشأ أصدرتها دبي خلال 5 سنوات

كشفت بيانات حديثة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بأن الإمارة قد أصدرت ما يتجاوز 3.55 ملايين شهادة منشأ خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت البيانات بأن عام 2024 كان الأكثر على مدار الفترة بنمو 7.6 % على أساس سنوي في إجمالي عدد شهادات المنشأ المصدرة بتسجيل أكثر من 56.26 ألف شهادة جديدة ليتجاوز إجمالي الشهادات المصدرة 791.4 ألف شهادة.

ووفق الأداء الربعي للعام الماضي، فقد بلغ عدد شهادات المنشأ في الربع الرابع من 2024 حوالي 212.84 ألف شهادة، مقارنة 205.7 آلاف شهادة خلال الربع الثالث وحوالي 181.58 ألف شهادة خلال الربع الثاني، فيما أصدرت 204.78 آلاف شهادة خلال الربع الأول.

وكانت الإمارة قد أصدرت خلال عام 2023 إجمالي شهادات بلغ 735.15 ألف شهادة محققة نمواً في إصدار الشهادات بنحو 1.3 % مقارنة بعددها المحقق بواقع 725.53 ألف شهادة منشأ خلال عام 2022.

وتوضح السلسلة الزمنية لشهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة نمواً متتالياً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الشهادات المصدرة من 632.44 ألف شهادة في 2020 إلى 669.91 ألف شهادة العام 2021.