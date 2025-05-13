«هانيويل» تفتتح أول خط إنتاج لتصنيع أنظمة كشف الغاز بالمنطقة في أبوظبي

أعلنت شركة «هانيويل»؛ المتخصصة في حلول التكنولوجيا، أمس، افتتاح خط إنتاج لتصنيع أنظمة كشف الغاز في مركز مصدر للابتكار بأبوظبي، حيث يتم إنتاج أجهزة كشف الغاز للمرة الأولى بالمنطقة خارج الفرع الرئيس للشركة بالمكسيك، في خطوة تدعم الأهداف الصناعية وجهود التوطين على مستوى الإمارات.

وأكد جورج بو متري، رئيس شركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى – في تصريحات للصحفيين خلال الافتتاح - أن مركز «هانيويل مصدر للابتكار» ينتج نحو 100 ألف جهاز محمول لكشف الغاز سنوياً، بالإضافة إلى 1000 جهاز ثابت للكشف عن الغازات السامة والقابلة للاشتعال باستخدام تكنولوجيا استشعار متطورة.

وأوضح أن مركز الابتكار في مصدر يركز على ابتكار حلول للتحديات الصناعية للمنطقة وليس فقط مسألة تصنيع، ولكنه يخدم المنطقة كلها، ولدينا مشروعات بالتعاون مع مختلف دول المنطقة نعمل عليها ونقدم لها الحلول التقنية المناسبة.

وأشار إلى أنه في 2024 وضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» كان لدينا هدف واضح لتصنيع أنظمة كشف الغاز داخل الإمارات، كانت الفكرة موجودة وكان لدينا خطة لإنتاج 50 ألف جهاز لكشف الغاز سنوياً، وتم الاستقرار على مضاعفة الإنتاج لنصل إلى إنتاج 100 ألف جهاز محمول سنوياً. كما تم الاتفاق على إنتاج أجهزة كشف الغاز الثابتة، مضيفاً أن الإمارات ركيزة أساسية لاستثمارات الشركة.