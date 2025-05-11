شباب الإمارات يقودون الابتكار في الصناعة والتكنولوجيا

تأكيداً على التزام الدولة بدعم الكفاءات الشابة وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والابتكار، نظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة «روّاد الصناعة» في مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بحضور مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وجمعت المبادرة نحو 90 شاباً وشابة من رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، بهدف استعراض المشاريع الوطنية الناشئة وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكدت مريم بن ثنية، خلال مشاركتها في المبادرة، أهمية دعم الطاقات الإماراتية الشابة، مشيرة إلى دورهم الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والمعرفة. كما وجهت رسالة للشباب للاستفادة من الفرص المتاحة لهم لتعزيز مشاريعهم الابتكارية وتحقيق الريادة في القطاع الصناعي، مثنيةً على إبداعهم وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، مؤكدة أن الشباب يمثلون أساس التقدم والتنمية في الدولة.

من جانبها، أوضحت علياء علي المرزوقي، رئيسة قسم تحليل البيانات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضو مجلس شباب الوزارة، أن مبادرة «روّاد الصناعة» ركزت على الحوافز الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة لدعم المصنعين، مثل برنامج المحتوى المحلي «آي سي ڤي»، والإعفاءات الجمركية على المواد الخام والمعدات الصناعية، إضافة إلى فرص المشاركة في اللجان الفنية الوطنية لصياغة معايير المنتجات، ما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الابتكار. كما أشارت إلى التعاون القائم مع وزارة الاقتصاد في حماية الملكية الفكرية ودعم المبتكرين، مؤكدة أن هذه المبادرات تشكّل منظومة متكاملة تعزز من قدرات الكفاءات الوطنية وتدعم مسيرة الإمارات نحو الريادة الصناعية.

وفي ذات السياق، أكدت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي، أن مبادرة «روّاد الصناعة» تهدف إلى جمع نخبة من الشباب الطموح ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مشددة على أهمية تحفيز الشباب لتبني الأفكار الجديدة وتطوير مشاريع مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا. وأضافت أن المبادرة توفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات، ما يعزز من فرص التعاون والابتكار بين رواد الصناعة.

كما أشار هلال طارق لوتاه، عضو مجلس شباب دبي، إلى أن الصناعة في عام 2025 تجاوزت المفاهيم التقليدية وأصبحت أكثر تنوعاً وابتكاراً، مع توسعها إلى مجالات مثل الوقود الحيوي والتكنولوجيا الحديثة والرياضة والأزياء. كما تناولت المبادرة التحديات التي يواجهها الشباب في هذا القطاع، مثل التوعية السوقية والدعم المطلوب لتحقيق النمو، مع عرض تجارب ملهمة لرواد الصناعة، مثنياً على جهود وزارة الصناعة ومجلس دبي التنفيذي في دعم هذا الحدث.