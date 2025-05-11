جلسة حوارية تؤكد أهمية التكنولوجيا بإعادة تشكيل الصناعة

نظم مجلس شباب رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية بعنوان «رواد الصناعة ومستقبل التكنولوجيا»، في إطار دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستعراض قصص النجاح الملهمة في القطاع الصناعي بالدولة، وشكلت الجلسة منصة حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.

وأدار الجلسة هزاع الشحي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها التحديات التي تواجه الشباب في الدخول إلى القطاع الصناعي، وأهمية التكنولوجيا المتقدمة في إعادة تشكيل ملامح الصناعة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاع الصناعي ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين.

وأكد يوسف النعيمي، عضو مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية العقول المفكرة والأيدي المنتجة والإرادة الخلاقة في بناء مستقبل صناعي مزدهر، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة رؤية وطنية طموحة، تُجسدها مبادرة «منتدى اصنع في الإمارات».

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، أن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات، ونحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة الإماراتية يبدأ من شبابها، وتمكينهم يمثل تأمين اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واستعرض عمر المهيري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المهيري والزعابي، مسيرة تأسيس المجموعة التي انطلقت كمشروع شبابي طموح يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الأنظمة المنزلية الذكية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على استثمارات المجموعة وكبدتها خسائر وصلت إلى 7 ملايين درهم، حيث كانت لمؤسسات الدولة الداعمة للشباب كلمتها في عودة مسار النجاح مرة أخرى، بفضل دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، ولذلك تم تنويع استثمارات المجموعة في العملات الرقمية والعقارات والتنمية البشرية إلى جانب المطاعم.

وشددت آمنة عمر آل علي، عضو مجلس شباب شركة «إليك القابضة»، على أهمية انخراط الشباب في مجالات الصناعة، ولا سيما في قطاع الإنشاءات، في ظل الطفرة النوعية التي يشهدها هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولاً جذرياً بفضل إدخال تقنيات متقدمة مثل استخدام الروبوتات والحوائط الجاهزة للبناء المسبق، مؤكدة أن الشباب الإماراتي يتحمل مسؤولية كبيرة في الإسهام الفعال بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد أحمد التميمي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، أن الانتشار المتزايد للمنتجات الإماراتية التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» على مستوى الأسواق العالمية، يعكس المكانة المتقدمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يشكل ميزة تنافسية كبرى لدعم قطاع التصدير، ما يتيح للمشاريع الناشئة والشركات الشبابية التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، مبتكر «مشروع غيث»، الرائد في إنتاج المياه من الضباب باستخدام تقنيات مبتكرة ومستدامة، في خطوة تعكس التزام الشباب الإماراتي بإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمائية في المنطقة، أن المشروع يعتمد على آلية متقدمة تقوم بجمع جزيئات الماء من الضباب وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، مما يتيح توفير مصدر بديل للمياه في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية، خصوصاً في البيئات الصحراوية وشبه الجافة.