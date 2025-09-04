11.1 مليار درهم إيرادات غرف دبي الفندقية في 7 أشهر

بلغت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 11.1 مليار درهم مقارنة بـ 9.95 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 11.5%، وفقاً لتحليل «البيان» لمتوسط العائد على الغرف الفندقية في الإمارة وعدد الليالي المحجوزة.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي ارتفع بنسبة 4% إلى 25.53 مليون ليلة، مقارنة بـ 24.51 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوفرة بواقع 7% ليسجل 435 درهماً مقارنة بـ 406 دراهم.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ووضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وحافظت فنادق دبي على مسارها التصاعدي في جميع المؤشرات الرئيسة، والتي تشمل العائدات على الغرف المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، والطاقة الاستيعابية، وعدد المنشآت.

ويؤكد الأداء القوي للقطاع الفندقي أن دبي ماضية في تعزيز مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، مع توقعات بمواصلة الزخم خلال الفترة المقبلة بفضل موسم الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

ومن المنتظر أن تشهد الإمارة معدلات إشغال مرتفعة مع انطلاق المعارض الكبرى مثل «جيتكس غلوبال» و«معرض دبي للطيران»، إلى جانب عودة الفعاليات التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار.