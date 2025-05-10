بنوك دبي الأكثر استقطاباً للودائع للشهر الثالث

حافظت بنوك دبي على تصدّرها للبنوك المحلية الأكثر استقطاباً للودائع للشهر الثالث على التوالي، مستحوذة، وفق المصرف المركزي، على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات، برصيد تراكمي بلغ 1.331 تريليون درهم بنهاية فبراير 2025.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي الصادرة أن ودائع بنوك الإمارة قد نمت بحوالي 145 مليار درهم بارتفاع سنوي وصل 12.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي فيما نمت 1.8% في فبراير على أساس شهري.

وطبقاً للبيانات فقد نمت أيضاً أصول بنوك دبي على أساس شهري 1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.044 تريليون درهم في فبراير الماضي.

وشهد شهر فبراير ارتفاع رصيد بنوك دبي من الاستثمارات إلى رصيد تراكمي بلغ 296 مليار درهم بارتفاع شهري أيضاً بلغ 3.2% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده من 963.5 مليار درهم بنهاية يناير من العام الجاري إلى 976.3 مليار درهم بنهاية فبراير.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.222 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 394.3 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.3 تريليون درهم.

ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 370.6 مليار درهم واستقر رصيد الودائع عند 234.5 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الائتمان 194.3 مليار درهم في الوقت الذي سجلت الاستثمارات 68.2 مليار درهم في نهاية فبراير 2025.