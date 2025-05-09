مطار رأس الخيمة يُطلق توسعة مستدامة بتقنيات موفرة للطاقة

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن اعتماد تقنية «داينيس» الديناميكية الحرارية، ضمن مشروع توسعة مبنى المسافرين، ليُصبح بذلك أول مطار في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية يعتمد هذا الحل الثوري في كفاءة الطاقة، في خطوة استراتيجية تُجسد التزام الإمارة بالنمو المستدام وتبني أحدث الابتكارات الصديقة للبيئة.

ويُعد المشروع جزءاً من جهود هيئة الطيران المدني في رأس الخيمة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على السفر، تماشياً مع النمو المستمر في قطاعات السياحة والاقتصاد في الإمارة، وأولت الهيئة منذ انطلاق عمليات التوسعة أهمية خاصة للاستدامة وإدارة الطاقة، ما يعكس رؤية طموحة نحو مطار أخضر بمعايير عالمية.

أهداف الاستدامة

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن المطار انضم منذ عام 2023 إلى برنامج تحديث الطاقة التابع لبلدية رأس الخيمة، ويُبرهن اليوم كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تُعيد إحياء البنى التحتية القديمة لتخدم أهداف الاستدامة على المدى البعيد.

وأشار إلى أن تقنية «داينيس» الحاصلة على براءة اختراع والمطورة بالشراكة مع مؤسسات بحثية مرموقة مثل Mines Paris PSL وTÜV وCNRS، تُحسّن بشكل كبير من الأداء الحراري لأنظمة التبريد دون الحاجة لزيادة استهلاك الطاقة أو تعقيد البنية الإلكترونية، ما يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل فعّال.

وأضاف: تم اعتماد التقنية من قبل شركتي «ARTELIA Airport» و«STG Contracting»، بعد عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» في دبي، باعتبارها حلاً مبتكراً لأحد أكبر تحديات الطاقة في المطارات والخاصة بأنظمة التكييف.

تحسين الموثوقية

وأوضح البروفيسور أسعد زغيب، رئيس مختبر الأبحاث في Mines Paris PSL، بأن نظام «داينيس» يمثل قفزة علمية في مجال الديناميكا الحرارية، مع فوائد مباشرة تشمل تحسين الموثوقية، وتبسيط الصيانة، وتقليل استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى مردود مالي محسّن بفضل خفض التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع يمكن أن يُقلل الانبعاثات العالمية بما يعادل انبعاثات الإنترنت والطيران مجتمعين، أي نحو 7 % من إجمالي الانبعاثات السنوية.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم من شركة Airchal العالمية المتخصصة في حلول مناولة الهواء، بالاشتراك مع مصنع تكييف، ويستفيد من مواقع الإنتاج في فرنسا وأبوظبي، ما يضمن توفر الدعم الفني واللوجستي اللازم لنشر التقنية في المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر محطة بارزة في مسيرة التحوّل المستدام لإمارة رأس الخيمة، حيث يُرسّخ مطارها الدولي مكانته كبوابة ذكية ومسؤولة بيئياً، ويشكل نموذجاً يُحتذى به في الاستدامة وإدارة الطاقة في قطاع الطيران.