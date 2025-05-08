"المركزي": 3.4 تريليونات درهم التحويلات المالية في يناير وفبراير

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 3.4 تريليونات درهم خلال يناير وفبراير الماضيين في بداية عام 2025.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي التحويلات في الشهرين كان أعلى بنسبة 6.5% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة بداية 2024.

ووفق بيانات التحويلات استمرت التحويلات ما بين البنوك في صدارة التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 62% من إجماليها وبقيمة ناهزت 2.1 تريليون درهم محققة نموا 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 38% من اجمالي التحويلات بقيمة تجاوزت 1.32 تريليون درهم بنمو طفيف عن مثيلتها بنفس الفترة 2024.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 3.85 ملايين شيك خلال يناير وفبراير الماضيين بقيمة إجمالية تجاوزت 234.6 مليار درهم.