4.636 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي

2.2 تريليون الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي

400 مليار أصول جديدة لبنوك الإمارات خلال عام

34 ملياراً ودائع جديدة للعملاء خلال فبراير

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.6% على أساس شهري لتتجاوز 4.636 تريليونات درهم نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 4.562 تريليونات درهم في نهاية يناير السابق، حيث أضافت البنوك العاملة في الإمارات أكثر من 400 مليار درهم إلى قاعدة الأصول المملوكة لها خلال عام، لترفع الرصيد التراكمي للأصول بنسبة 9.5 % على أساس سنوي إلى 4.636 تريليونات درهم بنهاية فبراير 2025.

وتخطى الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي 2.2 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو شهري 0.9% عن شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن حركة الائتمان النشطة كانت مدفوعة بنمو الائتمان غير المحلي بقيمة 17.1 مليار درهم ونمو الائتمان المحلي بنحو 1.7 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن بنوك الدولة قد جذبت أكثر من 34 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع المصرفية إلى 2.874 تريليون درهم.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2%، ليتجاوز 2.88 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة بـ2.84 تريليون درهم في نهاية يناير.

ونمت القاعدة النقدية على أساس شهري 3.1% ليناهز رصيدها التراكمي 792 مليار درهم.