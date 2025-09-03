25دولة تشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، استكمال كل الاستعدادات لانطلاق الحدث الأهم على أجندتها الاقتصادية، وهو «مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين» في دورته العاشرة، تحت شعار «موارد معدنية لمجتمع مستدام»، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وقال: إن المؤتمر سيشارك فيه أكثر 70 متحدثاً بارزاً على مستوى القطاع وممثلو 25 دولة، مع أكثر من 30 جهة عارضة في المعرض المصاحب له، موضحاً أن المؤتمر سجل 1800 مشاركة من داخل الدولة وخارجها من عارضين ومتحدثين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة في مقرها بضاحية الحيل لتسليط الضوء على تفاصيل النسخة الجديدة. وأشار الأفخم أن ملتقى الفجيرة للتعدين شكّل منصة فاعلة للحوار والتعاون بين قادة وخبراء القطاع حول العالم، قائلاً: «واليوم نحتفي بتحوّله إلى مؤتمر دولي يُجسّد ثقة العالم في إمارة الفجيرة، ويؤكد على رؤيتها الطموحة في أن تكون مركزًا عالميًا للتنمية المستدامة في قطاع التعدين».

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن الملتقى شهد تحولاً نوعياً متمثلاً في إعادة تسميته إلى مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين، في ظل موجة من الإنجازات القياسية التي حققها الملتقى خلال السنوات الماضية، ليُتوَّج هذا الزخم الدولي، وأن يتحوّل من ملتقى ناجح إلى مؤتمر عالمي فقد تمكن الحدث الذي طال عقده من تحقيق أرقام قياسية ملموسة على ارض الواقع، بدءًا من الحضور الواسع الذي جمّع نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع التعدين، مروراً بتقديم أبحاث مبتكرة تسلّط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات الصناعية، حيث استقطب الحدث في مسيرته 33 دولة مشاركة، وشارك به 75 جهة عارضة.

واستضاف المؤتمر 185 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وقدّم 160 بحثاً متميزاً واستقطب 19 ألف زائر، ونظم 99 جلسة حوارية، ما يؤكد الأثر البارز للحدث إقليميا ودوليا، وما ينتج عنه من مشاركات فعّالة للشركات الرائدة .