إعلان تفاصيل النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» اليوم

ينظّم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، صباح اليوم، في دبي مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمديرين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات والجهات المشاركة في المنتدى.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو، بمقر مركز أبوظبي للمعارض، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك.

ومن المتوقع حضور أكثر من 30 ألف زائر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة، حيث يتم تنظيم المنتدى على مساحة تتجاوز 65 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 650 جهة عارضة، تمثل مؤسسات تمويلية ومصانع وشركات تكنولوجيا بالشركات الناشئة.

منصة شاملة

ويعتبر منتدى «صنع في الإمارات 2025» منصة شاملة، تجمع المصنعين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات، التي تركز على فرص الشراء والاستثمار الصناعي، وعرض المنتجات المصنعة محلياً، وإلقاء الضوء على قصص نجاح الشركات في دولة الإمارات، وتسهم المنصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر القدرة التنافسية، وكذلك عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التعاون وبناء الشراكات، وإبراز إمكانات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

ويهدف المنتدى إلى التأكيد على أهمية القطاع الصناعي ودوره في تنمية المواهب وعرض مزايا التنافسية للدولة وجهة صناعية رائدة للصناعيين والمبتكرين والمستثمرين، مع تسليط الضوء على المشاريع الصناعية والاستثمارية وقصص النجاح وإبراز أهمية الصناعات الرئيسية مثل التصنيع المتقدم، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والدفاع والفضاء والصناعات المستقبلية التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، كما يهدف المنتدى إلى استعراض الإنجازات والشراكات، التي تم عقدها من خلال برنامج المحتوى الصناعي الوطني.

فرص استثمارية

وتشهد الدورة الرابعة استعراض أفضل فرص الاستثمار والأعمال في مختلف الصناعات، بما فيها صناعات المستقبل والتعرف على العديد من المشاريع الصناعية المهمة في قطاعات حيوية، تسهم في نمو الاقتصاد الوطني والتواصل مع الخبراء والمصنعين والمستثمرين، والتعرف على أبرز المستجدات في القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية الواعدة، وأحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى أهم التطورات في المصانع الذكية.

وتشهد الدورة مشاركة أكثر من 500 شركة رائدة في قطاعات مثل الطاقة والفضاء والدواء والغذاء والمعدات وغيرها، بالإضافة إلى التعرف على فرص الشراء المتاحة وأكثر من 3000 منتج للتصنيع المحلي، وفرص عمل مميزة ضمن معرض مصنعين.