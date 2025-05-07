مطار دبي يرسخ صدارته عالمياً في السعة المقعدية خلال مايو

رسخ مطار دبي الدولي مكانته في صدارة المطارات عالمياً في حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال مايو الجاري بإجمالي 5.19 ملايين مقعد (10.38 ملايين مقعد في الاتجاهين)، مقارنة مع نحو 5 ملايين مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بإجمالي 4.26 ملايين مقعد ، أي أقل بنحو 930 ألف مقعد من حجم السعة في مطار دبي وحل مطار أمستردام في المرتبة الثالث عالمية بـ 3.66 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بـ 3.59 ملايين مقعد، ثم مطار سيئول 3.53 ملايين مقعد، ومطار اسطنبول 3.48 ملايين مقعد، ثم مطار باريس شارل ديغول 3.41 ملايين مقعد، واحتل مطار فرانكفورت المركز الثامن مع 3.31 ملايين مقعد، يليه مطار هونك كونغ مع 3.1 ملايين مقعد، وجاء مطار الدوحة عاشرا بـ 2.6 مليون مقعد.

ومن حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالميا بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأمريكي الذي سجل 5.5 ملايين مقعد مجدول خلال مايو، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه مطار لندن هيثرو الذي سجل 4.5 ملايين مقعد.

مؤشر

وتمثل السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران، مؤشراً على حركة السفر الجوي في المطارات، والتي تعتمد عليها المطارات في معرفة حجم الأعمال باتجاه نقطة معينة في العالم. وتضع شركات الطيران جداول لرحلاتها الجوية بين محطاتها ومطار دبي الدولي مقدماً كل شهر.

وتوقعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين خلال العام الجاري بدعم توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده وانتعاش التدفقات السياحية.