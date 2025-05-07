"المركزي": الائتمان المصرفي يتخطى 2.2 تريليون في فبراير

تخطى الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي 2.2 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو شهري 0.9% عن شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن حركة الائتمان النشطة كانت مدفوعة بنمو الائتمان غير المحلي بقيمة 17.1 مليار درهم ونمو الائتمان المحلي بنحو 1.7 مليار درهم.

وأشار إلى أن بنوك الدولة جذبت أكثر من 34 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع المصرفية إلى 2.874 تريليون درهم.

ونمت حركة الودائع على أساس شهري 1.2% مستندة بشكل رئيسي على نمو ودائع المقيمين بنحو 0.8% حيث شهدت تلك الودائع نشاطا واضحا لودائع القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير المصرفية.

من جانب آخر أوضح التقرير تجاوز الرصيد التراكمي لأصول المصارف العاملة بالإمارات 4.63 تريليونات درهم مرتفعاً على أساس شهري 1.6% خلال شهر فبراير من العام.

ونمت القاعدة النقدية على أساس شهري 3.1% ليناهز رصيدها التراكمي 792 مليارا في فبراير مدفوعة بنمو العملات المصدرة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.