اقتصاد وسياحة دبي تتعاون مع «فيزا» للارتقاء بتجربة الزوار

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع «فيزا»، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي، بهدف تعزيز الجهود لزيادة أعداد الزوار الدوليين إلى دبي والارتقاء بتجاربهم.

ويتيح هذا التعاون الاستفادة من رؤى «فيزا» المستخلصة من تحليل البيانات لتعزيز كفاءة الحملات التسويقية، وتبسيط الخدمات السياحية، وإطلاق عروض ترويجية وباقات مخصصة تلبي تطلعات الزوار.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة كإحدى أفضل الوجهات العالمية للأعمال والترفيه والسياحة، كما تعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتواصل دفع عجلة نمو قطاع السياحة.

تم توقيع مذكرة التفاهم في جناح دبي في معرض سوق السفر العربي، بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الاتفاقية، تدعم «فيزا» أهداف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الاستراتيجية من خلال الاستفادة من «فيزانت»، أكبر شبكة مدفوعات عالمية، لتقديم رؤى معمقة مدعومة بالبيانات حول رحلات الزوار، وسلوكيات الإنفاق، وتفضيلات العملاء، والتوجهات الموسمية، ومستوى تبني الحلول الرقمية.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود الدائرة في ابتكار حملات تسويقية هادفة ومبادرات تتمحور حول الزوار، بما يضمن لهم خوض تجارب سلسة ومميزة.

وقال عصام كاظم: تؤدي «فيزا» دوراً محورياً في دعم منظومة السياحة في دبي، عبر تزويد المسافرين بحلول دفع سهلة وآمنة ومبتكرة في جميع مراحل رحلتهم.

وتجمع هذه الاتفاقية بين رؤى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وخبرتها الطويلة بالسوق، وشبكة «فيزا» العالمية الواسعة وتميزها في إدارة البيانات، لفتح آفاق جديدة للتواصل والتفاعل مع المسافرين وإلهامهم، وتقديم تجارب استثنائية لهم.

وتؤكد هذه الاتفاقية التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل ركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع «فيزا» سيسهم في ترسيخ سمعة دبي العالمية، والارتقاء بالعروض السياحية، وتوفير قيمة أكبر لضيوفنا.

من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر: يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتزويدها برؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في السفر والسياحة، إذ تساهم هذه الرؤى في دعم مساعي الدائرة وآلية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحملات والمبادرات الترويجية التي تسهم في زيادة عدد الزوار الدوليين إلى دبي.