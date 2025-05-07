«هب 71» تطلق برنامجاً لتسريع نمو 25 شركة ناشئة من «جوجل»

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن الإمارات ستضم نحو مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030، ما يوفر أعمالاً متنامية وقاعدة عملاء كبيرة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. وأشار الخبراء إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متينة وشبكة اتصالات قوية، ومرونة تنظيمية.

وأضافوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مهيأة للقيام بدور رئيسي في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في الإمارات. وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال إطلاق منصة «هب 71»، منظومة التكنولوجيا المتخصصة، برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة من «جوجل»، حيث تم اختيار 25 شركة ناشئة ذات إمكانات عالية ضمن «هب 71»، للانضمام إلى برنامج مكثف لمدة 3 أشهر لدعم تطوير الشركات الناشئة وتحسين نماذج الأعمال.

وقال هاشم الكعبي، رئيس العمليات والخدمات المساندة في «هب 71» لـ«البيان»: «عقدنا شراكة استراتيجية مع شركة جوجل العالمية، بدأت العام الماضي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة في الإمارات. وتم إطلاق برنامج الشركات الناشئة من جوجل العالمية.

وتم اختيار 25 شركة ناشئة «هب 71» للالتحاق بالبرنامج، أغلبها تعمل في الذكاء الاصطناعي. والشركات التي تحصل على أعلى تقييم ستتلقى دعماً متميزاً، بحيث يحصل أفضل أداء على رصيد يصل إلى 300 ألف دولار يمكن استخدامها ضمن برامج وتطبيقات جوجل.

وتحدث دورون أفني، نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات العامة للأسواق الناشئة في جوجل، عن الإمكانات المتميزة للدولة وإمارة أبوظبي، كمنصة انطلاق مثالية لنجاح الشركات الناشئة.