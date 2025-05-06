18 % نمو الرخص التجارية في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن مؤشرات نمو قوية في بيئة الأعمال بالإمارة، حيث ارتفع رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول 18%، إلى 9.95 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة شهد عدد الرخص السارية شهد نمواً سنوياً 5.3%، بزيادة 1069 رخصة جديدة، ترفع إجمالي عدد الرخص إلى 21.115 رخصة سارية، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة المستثمرين في الإمارة.

القطاع الصناعي

وشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية السارية بنسبة 9.4% إلى 614 رخصة، مقابل 561 رخصة في الربع الأول كما ارتفع عدد الرخص المهنية بنسبة 5.8% ليصل إلى 10.454 رخصة.

وأوضحت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حقق رأس المال الخاص بالرخص التجارية حقق زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم، ليبلغ 6.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20.1%، مشيرة إلى أن الرخص الصناعية والمهنية شهدت أيضاً ارتفاعاً في رؤوس أموالها، 15.3% و13.7% على التوالي، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال بالإمارة.

وأكدت أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدفوعة بتوجيهات الحكومة الرشيدة، والتي تحرص على تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي عبر حزمة من التسهيلات والإجراءات المحفزة لمزاولة الأعمال.