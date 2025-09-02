بيئة متكاملة لرائدات الأعمال في مدينة الفجيرة للإبداع

وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس سيدات أعمال الفجيرة، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لإمارة الفجيرة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية. وقّع الاتفاقية سالم مرشود الحفيتي مدير عام مدينة الفجيرة للإبداع، وعائشة الجاسم رئيسة مجلس سيدات الأعمال بالفجيرة.

وأوضح سالم الحفيتي أن الاتفاقية ستتيح لسيدات الأعمال في الفجيرة فرصة تأسيس أعمالهن، وممارسة نشاطهن الاستثماري داخل الإمارة وخارجها، من خلال إصدار رخصة «رائدة أعمال»، لافتاً إلى أن الرائدة ستتاح لها إمكانية اختيار النشاط المناسب لها، من بين أكثر من 300 نشاط اقتصادي مدرج في القائمة المعتمدة لدى المجلس، الأمر الذي يعكس تنوع الفرص التجارية المتاحة لهن.

وأعلن الحفيتي عن إطلاق جائزة سنوية لرائدات الأعمال اللاتي يحصلن على رخصة «رائدة»، لتكريم من يحققن التميز في مجالات عملهن المختلفة، ودعم الإنجازات الريادية التي يحققنها، في خطوة تهدف إلى تقدير المجهودات المتميزة، وإبراز القدرات النسائية في دعم الاقتصاد المحلي والإقليمي. وأكد أهمية دعم المشاريع الإبداعية الخاصة بالمرأة، عبر تقديم الاستشارات والتدريب.

من جانبها، قالت عائشة الجاسم إن الاتفاقية ستتيح لنا فرصة الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمنطقة، في سبيل تحقيق الريادة والإبداع في قطاع الأعمال، مشيدة بدور القيادة الرشيدة في خلق بيئة أعمال تنافسية محفزة لسيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، عبر تطوير المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً.