الإمارات تستضيف 40 فعالية دولية في مايو

تستضيف دولة الإمارات أكثر من 40 فعالية خلال شهر مايو الجاري تتضمن مجموعة من المؤتمرات الدولية المهمة التي تجسد مكانة الدولة ودورها المؤثر في صناعة المعارض والأحداث في قطاعات الإعلام والطيران والأمن والصناعة والتجارة والرعاية الصحية والثقافة والتراث لتظل الامارات نموذجاً عالمياً في تنظيم الفعاليات الكبرى على صعيد المنطقة والعالم.

قمة الإعلام العربي

وتستضيف دبي أكثر من 20 فعالية مهمة خلال مايو من أهمها «قمة الإعلام العربي» المنصة الجامعة لـ«منتدى الإعلام العربي» و«منتدى الإعلام العربي للشباب»، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، من 26 إلى 28 مايو، بمشاركة وزراء ومسؤولين ونخبة من المفكرين والكتاب وطلبة الإعلام وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصناع المحتوى في المنطقة العربية والعالم، وبحضور أكثر من 6000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم.

وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) يوم 13 مايو ويستقطب المشاركين من أكثر من 120 دولة للمساهمة في تقدم الريادة الفكرية والابتكار وأفضل الممارسات والتنوع داخل مجتمع الإعلام والترفيه العالمي.

وتستضيف دبي معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات، ومعرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، والندوة الدولية للترميم وزراعة الأسنان (IRIS)، وانتجريت الشرق الأوسط، وسات إكسبو، ومعرض بيبي إكسبو، وكريبتو إكسبو، وقمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط ومعرض إندكس، ومعرض الفنادق. ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسك) يوم 16 مايو تحت شعار «مستقبل جديد جريء: المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتقام الدورة الرابعة من القمة الشرطية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو برعاية شرطة دبي وتستقبل أكثر من 17000 زائر، و250 عارضاً، و200 متحدث، وأكثر من 100 رئيس شرطة من 100 دولة، ما يعزز مكانتها كحدث رئيسي لتعزيز قدرات إنفاذ القانون العالمية وعقد الشراكات.

ويركز معرض سيملس الشرق الأوسط 2025 على مستقبل التجارة الرقمية ويبدأ المعرض يوم 20 مايو، ويشارك في دورة هذا العام أكثر من 750 جهة عارضة و800 متحدث.

اصنع في الإمارات

وتستضيف أبوظبي النسخة الرابعة من فعالية «اصنع في الإمارات» بين 19 إلى 22 مايو، وهي دعوة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين للإسهام في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات. ويبدأ معرض «IntraLogisteX» يوم 27 مايو.

وتنعقد ندوة التقدم في أبحاث الكهرومغناطيسية اليوم لمدة 5 أيام وتتناول التقدم والتطوير الحديث للكهرومغناطيسية والتطبيقات متعددة التخصصات.

وتنطلق بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية يوم 10 مايو، وتضم 18 رياضة تشمل مختلف الفئات العمرية.

وتتاح الفرصة لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات والجامعات لعرض مواهبها الرياضية بروح المنافسة الودية وتستضيف أبوظبي 13 مايو، مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

وينطلق المؤتمر العالمي للمرافق يوم 27 مايو ويجمـع قـادة الصناعـة فـي المجـال ليقـدم فرصـة متميزة لعـرض التقنيات الرائدة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار، مـع التركيـز على دمـج مصـادر الطاقـة المتجددة.

الشارقة

في الشارقة انطلق مهرجان صير بونعير 2025 أول مايو ويستمر لمدة شهر، للاحتفال بالتراث الطبيعي والثقافي للجزيرة والحفاظ على البيئة والسياحة والممارسات التقليدية. ويستمر مهرجان الشارقة القرائي للطفل حتى اليوم، ويبدأ معرض اكتشف «كيرلا» المعرض الأبرز للهند في دول مجلس التعاون الخليجي يوم 9 مايو.

وينطلق معرض هايف للأثاث يوم 15 مايو، يليه معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات يوم 16 مايو. ويستمر معرض إكسبو كولينير للأطعمة ومعدات الطهي على مدار 3 أيام، ويبدأ معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 28 مايو.

حقبة ذهبية

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اندكس القابضة: «نعيش اليوم حقبة ذهبية لصناعة المؤتمرات والمعارض في دولة الإمارات، التي أصبحت نموذجاً عالمياً في استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى».

وكشف أن إجمالي ما حققته اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض من يناير 2024 وحتى فبراير 2025 أكثر من مليار و300 مليون درهم، وهو ما يعكس التأثير المباشر وغير المباشر لصناعة المؤتمرات على الدورة الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.