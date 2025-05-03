ترامب يعلن عن ناطحة سحاب في دبي بمليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع عقاري جديد في قلب إمارة دبي، يتمثل في برج فاخر يحمل اسم «ترامب هوتيل آند ريزيدنسز دبي»، بارتفاع يبلغ نحو 350 متراً ويتألف من 80 طابقاً، حيث تُمنح الشقق السكنية فيه مع تأشيرة إقامة ذهبية مجانية لمدة عشر سنوات.

ويُعد هذا المشروع، الذي تطوره شركة «دار جلوبال» العقارية، أول فندق دولي يحمل علامة ترامب التجارية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2031، باستثمار ضخم تبلغ قيمته مليار دولار.

ويُعد المشروع الجديد أيقونة مستقبلية للضيافة الراقية وأسلوب الحياة الفاخر، ويعكس التوجه المتنامي نحو الاستثمارات العقارية الفاخرة في دبي، المدينة التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة أولى للثراء والابتكار العمراني، وفقا لصحيفة The Independent.

ويقع البرج في شارع الشيخ زايد، وعلى مقربة من معالم بارزة مثل برج خليفة ودبي مول وأوبرا دبي والمركز المالي العالمي، في حين تبعد نخلة جميرا حوالي 20 دقيقة فقط عن الموقع.

وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، سيحظى السكان بـ«تجربة ضيافة راقية وخدمات بمعايير عالمية» تحمل توقيع علامة ترامب الفندقية، ويُشترط على المشترين المحتملين سداد دفعة أولى تبلغ 20% من قيمة العقار.

ويُروج المشروع لمنح «تأشيرة ذهبية مجانية لعشر سنوات»، دون تحديد الجهة المانحة، غير أن ترامب كان قد كشف في فبراير الماضي عن خطة لطرح «بطاقة ذهبية» مقابل 5 ملايين دولار، قد تتيح الإقامة وربما الجنسية الأمريكية للمستثمرين الأثرياء.

ويمتلك ترامب محفظة واسعة من الفنادق الفاخرة حول العالم، تشمل الولايات المتحدة واسكتلندا وأيرلندا، كما أعلن في العام الماضي عن مشروع فندقي جديد في فيتنام.