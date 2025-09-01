دبي تمنح 42 ألف ترخيص جديد لتأسيس الشركات في عام

58.5% حصة الإمارة من التراخيص المسجلة بالدولة حتى نهاية أغسطس

583 ألفاً الرصيد الإجمالي لتراخيص الشركات بدبي بنهاية أغسطس

أبوظبي - سامح الليثي



منحت دبي حوالي 42 ألف ترخيص جديد لتأسيس الشركات والأعمال التجارية خلال عام كامل ليصل الرصيد الإجمالي لعدد تراخيص الشركات العاملة بالإمارة إلى 583 ألف ترخيص تجاري نهاية شهر أغسطس من العام الجاري بنمو على أساس سنوي بعدد التراخيص المسجل تجاوز 7% وذلك مقارنة برصيد وصل إلى 543 ألف ترخيص بنهاية شهر أغسطس من العام الماضي.



وتعد الإمارة وفق بيانات حديثة لسجل التراخيص التابع لوزارة الاقتصاد هي الأكثر جذباً للتراخيص التجارية والوجهة الأولى في تفضيلات المستثمرين لتأسيس الأعمال بالإمارات، حيث استحوذ على 50% من كل تراخيص الشركات التي منحت بالدولة خلال تلك الفترة والبالغة 84 ألف ترخيص والذي رفع الرقم الإجمالي للتراخيص المسجلة بالدولة من 912.1 ألف ترخيص في نهاية أغسطس 2024 إلى 996.1 ألفاً بنهاية أغسطس من العام الجاري.



وبشكل عام بلغت حصة تراخيص أنشطة الأعمال في إمارة دبي نحو 58.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للرخص التجارية المسجلة في الإمارات حتى نهاية أغسطس 2025.



تنوع الأنشطة

وشهدت بيئة الأعمال المحلية بالإمارة تنوعاً واضحاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً. ووفق الأشكال القانونية لتأسيس الشركات واصلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدر قائمة الشركات المؤسسة والحاصلة على تراخيص من جانب جهات منح التراخيص التجارية في دبي تلتها تراخيص الشركات الفردية ثم شركات الشخص الواحد إلى جانب عدد كبير من تراخيص الشركات المدنية.



وتباينت التراخيص الأخرى بين أنماط عدة للشركات من فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية والشركات والمؤسسات المهنية ومؤسسات المناطق الحرة وغيرها من أشكال تأسيس الشركات.



وأظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز تواجد فروعها المرخصة بالسوق. وضمت إمارة دبي قرابة 4000 ترخيص تجاري لفروع شركات أجنبية وخليجية مسجلة محلياً بما يعكس جاذبية الإمارة للشركات العالمية لتأسيس مقار وفروع إقليمية لها بالإمارة. كما ضمت قاعدة التراخيص المسجلة في الإمارة حتى نهاية أغسطس عدداً كبيراً أيضاً من تراخيص شركات المساهمة العامة والخاصة.