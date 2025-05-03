رأس الخيمة تعزز مكانتها وجهة مفضلة للمغتربين

تصدرت رأس الخيمة تصنيف «أفضل المدن ذات تكلفة معيشة منخفضة للمغتربين والأجانب»، وفق استطلاع رأي عالمي أجرته شبكة المغتربين الدولية، والتي تُعد من أبرز الجهات المعنية بتقييم تجارب المغتربين حول العالم.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تصدر الإمارة قائمة «أفضل المدن ذات تكلفة معيشة منخفضة» للمغتربين، يعزز من مكانة رأس الخيمة كمقر مثالي لإدارة الاستثمارات والمشاريع المستقبلية، في ظل الطفرة الكبيرة في مختلف القطاعات.

وأكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن تصدّر إمارة رأس الخيمة لأحدث التصنيفات الصادرة عن مؤسسة «إنترنيشنز» يدعم رؤيتنا الطموحة لتعزيز مكانة رأس الخيمة كمركز متكامل للاستقرار والسياحة، وينعكس مباشرة على استراتيجيتنا السياحية التي تستهدف استقطاب 3.5 ملايين زائر بحلول 2030.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تصدّر الإمارة قائمة «أفضل المدن ذات تكلفة معيشة منخفضة» للمغتربين يُعد إنجازاً يعكس البيئة الاقتصادية المستقرة والجاذبة التي توفرها الإمارة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن حصول الإمارة على المركز الأول يُعد إنجازاً يعكس نجاح السياسات التنموية المتوازنة ويؤكد على جودة البيئة المعيشية في رأس الخيمة، وفعالية الجهود المبذولة من مختلف الدوائر ، في تطوير بنية تحتية متكاملة.