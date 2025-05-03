«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 208 شكاوى من المستهلكين بالربع الأول

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جميع الشكاوى التي تلقتها خلال الربع الأول من عام 2025، البالغ عددها 208 شكاوى، تنوعت بين ما يتعلق بالعقود أو الضمانات أو الأمانة والمصداقية.

وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية، كشف عن تصدّر شكاوى الأمانة والمصداقية المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، إذ بلغت 86 شكوى، تليها شكاوى الضمانات 70 شكوى، ثم شكاوى العقود 52 شكوى.

وقد بادر قسم الحماية التجارية إلى معالجة 169 شكوى بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 33 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 6 شكاوى لدائرة المحاكم، لتعذر الصلح بين الأطراف.

وتمكن القسم من كسب 97 % من رضا مقدمي الشكاوى. وأشار إلى أن القسم ينفذ كل عام العديد من الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية لدى المؤسسات والمدارس، لتجنب الغش التجاري، من ضمنها مبادرة لنحذر، ومبادرة خلك حريص، ومبادرة انتبه وتسوق بأمان.

وأكد فيصل عليون، حرص الدائرة على مواصلة جهودها لتعزيز الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، من خلال نشر النصائح عبر منصاتها الدورية، والعديد من الورش والمحاضرات التثقيفية طوال العام بالمدارس والجامعات والمراكز التجارية.