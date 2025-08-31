الإمارات.. تراجع الديزل وزيادة طفيفة في البنزين لشهر سبتمبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار الديزل بمقدار 12 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 4.5% مقارنة بأسعار شهر اغسطس 2025، كما أقرت اللجنة زيادة طفيفة جدا في أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر بمقدار فلس واحد فقط مقارنة بأسعار اغسطس.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاثنين أول سبتمبر 2025، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار فلس واحد من 2.69 درهم في أغسطس الى 2.70 درهم في سبتمبر، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار فلس من 2.57 درهم في أغسطس إلى 2.58 درهم في سبتمبر، وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار فلس من 2.50 درهم في اغسطس الى 2.51 درهم في سبتمبر 2025 ، بينما هبط سعر لتر الديزل بمقدار 12 فلساً لكل لتر من 2.78 درهم في أغسطس الى 2.66 درهم في سبتمبر 2025 .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر أغسطس بمقدار فلس واحد في البنزين، مقارنة بأسعار شهر يوليو الماضي.

وشهدت أسعار الوقود بكل مشتقاتها انخفاضات ملحوظة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. ويأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة على مدار الشهور الستة الماضية، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.