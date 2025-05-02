10 % نسبة العارضين الجدد في سوق السفر العربي

أكد إبراهيم سرحال، مدير مبيعات الشرق الأوسط لسوق السفر العربي، أن نسخة هذا العام شهدت دمجاً شاملاً لكل أنواع السياحة تحت مظلة واحدة؛ ففي السابق كان التركيز فقط على السياحة الترفيهية، بينما باتت النسخة الحالية تجمع بين سياحة الترفيه، وسياحة الأعمال، والسياحة الفاخرة، والسياحة المستدامة.

وأوضح أن عدد الشركات العارضة بلغ 2800 شركة من 161 دولة، ما بين شركات مستقلة وهيئات سياحية رسمية، حول العالم، في حين بلغت نسبة المشاركين الجدد نحو 10 % من إجمالي العارضين.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: «لأول مرة تم تخصيص جناح للشركات الناشئة؛ ما يعكس اهتمام السوق برواد الأعمال والمستثمرين في مجال تكنولوجيا السفر والسياحة، معتبراً أن هؤلاء يمثلون مستقبل القطاع السياحي الوعد».

وحول عدد الزوار كشف أن هناك نمواً بنسبة تتراوح بين 12 % إلى 15 % مقارنة بالعام الماضي؛ مع احتساب كل زائر مرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد مرات دخوله المعرض، ومن المتوقع أن يبلغ العدد هذا العام 55 ألف زائر، ما يعكس أهمية الدور المتنامي لسوق السفر العربي في تنشيط قطاع السياحة والسفر.

وأكد أن الفعاليات الكبرى مثل سوق السفر العربي تسهم بشكل مباشر في تعزيز السياحة بالإمارات، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة بين الشرق والغرب، إضافة إلى تطور البنية التحتية، وشبكات الطيران الدولية؛ ما يدفع المزيد من المستثمرين والزوار نحو الإمارات.

أما عن الصفقات التجارية فقد أوضح أن هناك العديد من الصفقات ومذكرات التفاهم، التي توقع يومياً خلال فعاليات المعرض، مشيراً إلى أنه تم هذا العام إدخال «سياحة الفعاليات» كقطاع جديد بالمعرض، وقد شاركت نحو 30 شركة جديدة متخصصة في هذا القطاع للمرة الأولى، مع توفير برنامج أعمال خاص بها داخل المعرض.

واختتم سرحال حديثه بالإشارة إلى أن المعرض هذا العام يغطي كل قطاعات صناعة السفر والسياحة، بما في ذلك شركات الطيران والتكنولوجيا السياحية والفنادق والضيافة، وسياحة السفر الترفيهي وسياحة الفعاليات والمؤتمرات.

مؤكداً أن سوق السفر العربي أصبح بمثابة السوق الحقيقي الشامل لكل مكونات صناعة السياحة والسفر؛ ما يضمن تقديم تجربة مميزة للمشاركين والزوار على حد سواء.