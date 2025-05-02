تراجع قياسي بمعدل شكاوى قطاع الاتصالات

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن انخفاض الشكاوى المسجلة عن خدمات مشغلي الاتصالات بنسبة قياسية 42% خلال الأشهر الأربعة المنقضية منذ بداية 2025، وتلقت الهيئة 3777 شكوى خلال الشهور الأربعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت 5358 شكوى.

وطبقاً للبيانات، يواصل المشغلون عملية تطوير الخدمات بما حافظ على تراجعات بحد أدنى شهري بلغ 30% منذ بداية العام وحتى أبريل، وهو أعلى من المعدل السائد في متوسط الانخفاض الشهري لعدد الشكاوى بما بين 20% و25% على مدار العام الماضي.

ويستحوذ قطاع الاتصالات المتحركة على الحصة الأكبر من الشكاوى بما يوازي إجمالي عدد المشتركين البالغ 22.2 مليون مشترك، بما يناهز 91% من إجمالي مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة، تليها شكاوى القطاع الثابت، التي تبلغ 9% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات، بما يناهز 2.4 مليون مشترك متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

وكشفت الهيئة أن مشغلي الاتصالات بالدولة نجحا في إغلاق ما بين 93% و94% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات على مدار الشهور الأربعة المنقضية من العام الجاري.

ووفق آلية الهيئة يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل، حيث ترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات.