صناعة العملات المشفرة تحط رحالها في دبي

توافد مهتمون بالعملات المشفرة عالمياً إلى دبي لدعم استمرار حالة الزخم في القطاع، وذلك في فعاليات مؤتمر «توكين 2049»، الذي انطلق في الإمارة ويختتم اليوم، ويشارك فيه رؤساء تنفيذيون في عدد من شركات التشفير الكبرى حول العالم، ورئيس الأصول الرقمية في «بلاك روك» و«جولدمان ساكس»، إلى جانب حضور متوقع للمشاركين يصل إلى نحو 15 ألف شخص.

وقال ميكلوس فيزبريمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة بث مدمجة مع تكنولوجيا «ويب 3»: على المدى الطويل، سيكون الوضع جيداً للعملات المشفرة، لكن في الواقع الأمر يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات شركة «بيتش بوك» للأبحاث والبيانات الاقتصادية أن إجمالي استثمارات رأس المال المغامر العالمي في شركات العملات المشفرة بلغ 5.4 مليارات دولار في الربع الأول 2025، مسجلاً أفضل ربع سنوي لها منذ منتصف 2022.

وتبرز الإمارات بسرعة بوصفها مركزاً رئيسياً لشركات العملات المشفرة، إذ يعمل عدد منها على تأسيس أعمالها أو تسعى للتوسع. وأعلنت «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في مارس الماضي، أن مجموعة «إم.جي.إكس» الاستثمارية المدعومة من أبوظبي استثمرت فيها ملياري دولار في العملات المشفرة، ما عزز علاقاتها مع الإمارات. وقال أندريه ليسينفيلد، أحد الحضور الوافدين من ألمانيا: «أصبحت ممارسة الأعمال أسهل بكثير هنا»، مشيراً إلى دبي.