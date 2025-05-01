713 مليون درهم مبيعات قياسية لـ«دبي الحرة» في أبريل



حققت سوق دبي الحرة مبيعات استثنائية في أبريل بلغت 713 مليون درهم (195.4 مليون دولار)، لتسجل رقماً قياسياً جديداً لشهر أبريل، ويمثل الرقم القياسي الجديد زيادة بنسبة 18% مقارنة بأبريل من العام الماضي، ما يضع أبريل في المرتبة الرابعة كأفضل شهر على الإطلاق لمتاجر التجزئة في المطار منذ بدء العمليات.

وقال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «كان شهرا نوفمبر وديسمبر 2024 شهرين قياسيين، وانضم إليهما يناير 2025، لذا من الرائع أن نرى أن مبيعات أبريل أصبحت الآن ضمن المراكز الأربعة الأولى لأعلى المبيعات الشهرية. وكان شهر أبريل شهراً مزدحماً بالمسافرين مع عطلات عيد الفطر، وكذلك وسوق السفر العربي ما رفع أعداد المسافرين. وقد تجاوزت المبيعات أعداد المسافرين، وهو مؤشر إيجابي للغاية بالنسبة لنا».

وخلال أبريل، كان من الفئات الأكثر مبيعاً العطور، الذهب، والحلويات. وبلغت مبيعات العطور 128.72 مليون درهم (35.26 مليون دولار) لتسهم بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات وتسجل زيادة بنسبة 16% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغت مبيعات الذهب 71.57 مليون درهم (19.61 مليون دولار)، لتسهم بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات وبزيادة قدرها 35%. وواصلت الحلويات نموها القوي، محققة 69.54 مليون درهم (19.05 مليون دولار)، ولتسجل زيادة بنسبة 84% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وتشكل 10% من إجمالي الإيرادات.