تخفيض الديزل 11 فلساً وزيادة فلس واحد في أسعار البنزين

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار الديزل 11 فلساً للتر خلال مايو 2025 مقارنة بأسعار أبريل 2025، كما أقرت زيادة طفيفة بمقدار فلس واحد في البنزين.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم.

وارتفع لتر البنزين السوبر «98» فلساً واحداً من 2.57 درهم في أبريل إلى 2.58 درهم في مايو، ولتر البنزين خصوصي «95» بمقدار فلس واحد من 2.46 درهم في أبريل إلى 2.47 درهم في مايو، وصعد لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار فلس واحد من 2.38 درهم في أبريل إلى 2.39 درهم في مايو، بينما انخفض سعر الديزل 11 فلساً لكل لتر من 2.63 درهم في أبريل إلى 2.52 درهم في مايو.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي وبمقدار يتراوح بين 15 و16 فلساً في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 14 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس، وقررت تخفيض أسعار البنزين والديزل في مارس بين فلس واحد و2 فلس في البنزين، بينما نزل الديزل بمقدار 5 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير، كما أقرت اللجنة تثبيت أسعار البنزين والديزل خلال يناير الماضي بنفس أسعار ديسمبر 2024.