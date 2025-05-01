«طيران الإمارات»: بدأنا السنة المالية 2025 بأرقام تفوق التوقعات

أكد عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن وتيرة الطلب على السفر عبر رحلات الناقلة لا تزال مرتفعة خصوصاً إلى دبي وعبرها، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» بدأت سنتها المالية 2025 بأرقام تفوق التوقعات.

وقال في تصريحات على هامش سوق السفر العربي، إن أداء الناقلة في بداية العام جاء قوياً، مع مؤشرات تفوقت على التقديرات، مدفوعة بالزخم السياحي المتنامي نحو دبي، والطلب المستمر على السفر عبر شبكة «طيران الإمارات» العالمية.

وأضاف أن الاستجابة الواسعة من المسافرين تؤكد مكانة الناقلة كخيار مفضل للرحلات سواء بغرض الترفيه أو الأعمال، مشيراً إلى أن الطلب القوي سيستمر خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) ويمتد إلى موسم الشتاء، استناداً إلى بيانات الحجوزات المستقبلية التي تفوق معدلات العام الماضي.

وأوضح أن الطلب المرتفع على دبي ينعكس على أرقام السياحة، إذ استقبلت الإمارة أكثر من 5 ملايين زائر دولي في الربع الأول من العام الجاري، فيما تشير بيانات الناقلة إلى أن نحو 35 إلى 40% من حجوزاتها تتجه إلى دبي، وهو رقم لافت بالنظر إلى السعة المقعدية التي أضافتها ضمن شبكتها الدولية.

وأشار إلى أن السعة المقعدية على الشبكة العالمية عادت إلى مستويات قريبة من ما قبل عام 2019، مدفوعة باستلام طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350» وإعادة تشغيل المزيد من طائرات «إيرباص A380» ضمن برنامج تحديث الأسطول.

وأضاف أن نسب الإشغال على رحلات الناقلة مرتفعة وتبلغ نحو 80%، ما يعكس قوة واستمرارية الطلب على السفر. وتابع: دخلنا مرحلة نمو في الأسطول، وسنتسلم ما بين 12 إلى 15 طائرة «إيرباص A350» حتى نهاية الصيف.

وفيما يتعلق بالدرجة السياحية الممتازة، أوضح أن «طيران الإمارات» توسعت في تقديم هذه الدرجة على الطائرات الجديدة والمحدثة، نظراً للطلب القوي عليها، خصوصاً وأنها توفر تجربة مقاربة لدرجة الأعمال وبأسعار أقرب إلى الدرجة السياحية، مما يجعلها جذابة لمختلف شرائح المسافرين، من رجال الأعمال إلى العائلات والأفراد.

وأشار إلى أن الشركة بدأت طرح الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات طويلة المدى والأسواق الأوروبية المتوسطة، مع خطط للتوسع قريباً في أسواق إقليمية أخرى، لافتاً إلى أن هذه الدرجة ستكون متاحة على 40% من أسطول الناقلة بحلول نهاية 2025. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» ستعلن خلال العام الجاري عن وجهات جديدة تضاف إلى شبكتها العالمية، مع تركيز على أسواق شرق آسيا وأفريقيا ضمن استراتيجيات التوسع والنمو المستقبلية.

شراكة

من جانب آخر، عززت «طيران الإمارات» شراكتها الاستراتيجية مع جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية، من خلال تمديد شراكتها التنفيذية. وتمثل الجمعية أكثر من 90% من أسطول الرحلات البحرية العالمي، بما في ذلك أكثر من 55 خطاً بحرياً، ما يوفر لطيران الإمارات الفرصة لتعميق تعاونها مع قادة صناعة الرحلات البحرية وتعزيز ظهورها في أسواق الرحلات البحرية الرئيسية.