ولي عهد الفجيرة يؤكد الالتزام بتطوير قطاع السياحة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأهمية المتنامية لقطاع سياحة المغامرات على مستوى العالم، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق الدورة الأولى لمؤتمر الفجيرة الدولي لسياحة المغامرات، الذي ينظمه مركز الفجيرة للمغامرات، بالشراكة مع الأمم المتحدة للسياحة، في فندق دبل تري باي هيلتون بالفجيرة تحت شعار «المجتمع والاستدامة»، بحضور 24 متحدثاً لشخصيات قيادية وخبراء دوليين في القطاع.

وأشار سموه إلى التزام حكومة الفجيرة بتطوير قطاع السياحة عامة، وسياحة المغامرات خاصة، وتعزيز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، ودعم ركائز التحول في إمارة الفجيرة، والدولة عموماً.

من جانبه، قال عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، إن سياحة المغامرات تحظى بأهمية متزايدة في عالم اليوم، مشيراً إلى جهود الفجيرة في تطوير هذا القطاع المتنامي، ودعم سمو ولي عهد الفجيرة لمشاريع المركز ومبادراته النوعية، مستعرضاً إنجازات المركز وشراكاته في مجال سياحة المغامرات داخل الدولة وخارجها.

وكشف عن إصدار أول ترجمة عربية لكتاب الاتحاد الدولي لرياضات التسلق، لتوفير معايير السلامة وأفضل الممارسات باللغة العربية، بما يسهم في نشر الوعي والتدريب المهني في هذا المجال.

وقال محمد دسوقي، ممثل وفد الأمم المتحدة للسياحة في المؤتمر، إن المؤتمر استقطب قادة السياحة من حول العالم، لمناقشة مواضيع سياحة المغامرات وتحدياته، وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار، الذي يدعم قطاع السياحة المحلية والعالمية.

يسلط المؤتمر الضوء على 5 محاور أساسية منها الاستدامة والمجتمع، الاستثمار والنمو في سياحة المغامرات والشباب وقطاع المغامرات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع سياحة المغامرات، ويتضمن ورش عمل، وجلسات نقاشية، إلى جانب إطلاق برنامج «اكتشف الفجيرة» عبارة عن رحلات استكشافية لأبرز المواقع السياحية والمسارات في الإمارة، التي تعكس ثراءها الطبيعي والبيئي والتاريخي والتراثي، وتعزز مكانتها وجهة سياحية متكاملة.

وشهد المؤتمر إطلاق إصدارات مركز الفحيرة للمغامرات، وهي كتاب «المهارات الجبلية»، وكتيب «التخييم في الهواء الطلق.. المعايير والممارسات الجيدة».

وحضر سمو ولي عهد الفجيرة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان الاستثمار في سياحة المغامرات، التي ناقشت الفرص والتحديات في قطاع صناعة المغامرات، وتحدث فيها قادة وصناع قرار في مجال السياحة.

كما شهد سموه توقيع اتفاقيات تعاون بين مركز الفجيرة للمغامرات وكلاً من الاتحاد القبرصي للتسلق والرياضات الجبلية، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بهدف تعزيز الشراكة وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامج متخصصة، تسهم في مجال أنشطة سياحة المغامرات محلياً ودولياً. وكرم سموه شركاء المؤتمر وهم: هيئة الفجيرة للبيئة، ودائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ووزارة الاقتصاد والأمم المتحدة للسياحة.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من صناع القرار وقادة صناعة السياحة عالميا.