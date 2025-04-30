42 منشأة فندقية بالفجيرة طاقتها الاستيعابية 6 آلاف غرفة

أكد سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن إمارة الفجيرة باتت بفضل قدراتها منصة للمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن السياحة في الإمارة خرجت من الطابع التقليدي وأضحت ذات منظور شامل.

وشدد على أهمية مؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات الذي تستضيفه الإمارة بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأشار إلى أن السياحة تشكل المصدر الثاني في الناتج الإجمالي لإمارة الفجيرة.

ويواصل قطاع السياحة بالإمارة نموه المطرد، محققاً زيادة بنسبة 8% وذلك في ظل اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع السياحة والضيافة.

وأوضح أن أعداد الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ارتفعت إلى 42 منشأة فندقية، تشمل علامات فندقية عالمية. وازدادت الطاقة الاستيعابية لحوالي 6 آلاف غرفة فندقية تشمل 8 آلاف سرير.

واستقبلت الفنادق خلال العام الماضي أكثر من 800 ألف نزيل. وهناك طلبات لإقامة مشاريع فندقية جديدة.