مؤتمر «أسيست بلس» يرسّخ شراكة القطاعين العام والخاص في رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، انطلاق فعاليات مؤتمر «أسيست بلس 2025»، برعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الطيران المدني، وبحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء التنفيذيين، لمناقشة سبل دعم التنمية المستدامة وتطوير منظومة الأعمال عبر حلول متقدمة واستشارات متخصصة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، الأهمية البالغة لتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل ركيزة محورية في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التميز المؤسسي في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والخاصة تمثل دعامة أساسية لخلق بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة، تُفضي إلى إطلاق مشاريع نوعية تتسم بالابتكار والكفاءة، وإننا نؤمن بأن العمل التكاملي بين الطرفين هو الطريق الأمثل لمواكبة التحديات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق قيمة مضافة تنعكس على مستوى جودة الحياة والازدهار الاقتصادي في الإمارة.

وأفاد يوسف الخنجري رئيس المؤتمر، بأن الحلول التي تقدمها مجموعة أسيست بلس تشمل خدمات تقييم المخاطر، والخدمات الضريبية والتدقيق، إلى جانب إصدار شهادات الاعتماد ومنها «الآيزو» وشهادة القيمة الوطنية المضافة، مؤكداً أن هذه الخدمات تُعدّ أدوات استراتيجية لدعم القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد محمد حسن السبب نائب مدير غرفة تجارة رأس الخيمة، أن المؤتمر يأتي دعماً لرؤية رأس الخيمة 2023، التي ترتكز على الابتكار والاستدامة والمرونة الاقتصادية، مؤكداً أن الغرفة تجدد التزامها الكامل لدعم وتحقيق هذه الرؤية، فهي ليست مجرد خطة استراتيجية بل طموح جماعي يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة عالميا .