ارتفاع الذهب وتراجع النفط

تحولت أسعار الذهب للارتفاع، أمس، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت وفق التوقعات، ما عزز آمال المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر. وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.6% أو 21.1 دولاراً عند 3495.4 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار النفط، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.53% أو 19.95 دولاراً عند 3436.57 دولاراً للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 39 سنتاً، أو 0.6 %، إلى 68.23 دولاراً خلال التعاملات، بينما انخفضت عقود نوفمبر الأكثر تداولاً 38 سنتاً، أو 0.6 % إلى 67.60 دولاراً.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 39 سنتاً، أو 0.6 %، إلى 64.21 دولاراً.ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية 0.6 % بينما تتجه المكاسب الأسبوعية لخام غرب تكساس إلى 0.8 %.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع عقب هجمات أوكرانية على محطات روسية لتصدير النفط وبعدما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني