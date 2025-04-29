الذهب ينتعش مع تزايد الإقبال على اقتناص الصفقات

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,335.30 دولاراً للأونصة بعد انخفاضه بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 3,347.7 دولاراً.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في وقت سابق أمس مع تزايد الإقبال على اقتناص الصفقات، بينما انصب تركيز السوق على تطورات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومجموعة من البيانات الاقتصادية.

قال دانيال غالي، استراتيجي السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: «بدأنا نشهد أولى علامات استنزاف البيع»، مضيفاً أن «مخاطر هبوط الذهب محدودة للغاية.

كان المستثمرون الغربيون، وخاصة المتداولين التقديريين أو صناديق الاستثمار الكلي، في وضع مالي أقل من اللازم في المرحلة الأخيرة من ارتفاع الذهب، ونتيجة لذلك كان نشاط البيع محدوداً، وأسعار الذهب ترتفع بشكل يعكس ذلك».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 % إلى 33.04 دولاراً، وتقدم البلاتين 1.8 % إلى 988.90 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.8 % إلى 956.35 دولاراً.

