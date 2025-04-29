«الاتحاد» تستبعد تأثر أعمالها بالرسوم الجمركية



أكد أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران» أن الشركة لا ترى أي تداعيات محتملة للاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية السياسات التجارية الأمريكية، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الرسوم على نحو شامل.

وقال نيفيس، على هامش سوق السفر العربي: إن الناقلة سجلت معدلات قوية في إشغال المقاعد في الأسابيع القليلة الماضية رغم التوتر التجاري، وإن التقلبات قد تؤدي إلى فرص في بعض الحالات.

وتوقع، على سبيل المثال، أن يتمكن المزيد من الأوروبيين من السفر بفضل المكاسب التي حققها اليورو في الآونة الأخيرة مقابل الدولار.

وأردف: يعني ذلك أن اليورو أصبح حالياً أقوى مقارنة بعملات الشرق الأوسط. لذا، أتوقع أن نرى المزيد من الأوروبيين يتدفقون.