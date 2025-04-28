150 % نمو «المجموعة الخضراء» للتحالف العالمي للفنادق بالإمارات

أعلن التحالف العالمي للفنادق (GHA) عن توسع في مجموعته الخضراء التي شهدت زيادة بنسبة 150 %، حيث نمت من 189 إلى 472 فندقاً، بحسب موقع «ترافل آند تور وورلد».

وحصل كل فندق من فنادق المجموعة الخضراء على شهادة واحدة على الأقل من منظمات الاعتماد المرموقة العشرين مثل EarthCheck وGreen Growth 2050 وGreen Key وGreen Globe، وتضمن هذه الشهادات التزام الفنادق بأعلى معايير الاستدامة الدولية، مع عمليات تدقيق دورية من جهات خارجية للحفاظ على هذه الشهادة.

وقالت جيلينا كيزيكا، المديرة الأولى للاستراتيجية في GHA: «في غضون عامين فقط نمت المجموعة لتمثل أكثر من نصف محفظتنا العالمية، ما يثبت أن الاستدامة ليست أولوية فحسب، بل ركيزة أساسية في قطاع الضيافة اليوم».

وأضافت «بينما أُنشئت المجموعة الخضراء لمساعدة المستهلكين الواعين على اتخاذ خيارات أكثر وعياً فإنها تدعم أيضاً فنادقنا في رحلاتها نحو الاستدامة، وهي تضم مجموعة واسعة من أماكن الإقامة، من العطلات الحضرية إلى الملاذات الساحلية، وتلبي احتياجات مسافري الأعمال والترفيه على حد سواء. مع فنادق في 60 دولة و260 وجهة في جميع القارات يمثل الحضور العالمي للمجموعة أهمية بالغة». وتلقى الاستدامة اهتماماً لدى الضيوف.