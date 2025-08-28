أيقونات دبي الهندسية تقود السوق العقاري إلى قمم تاريخية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاستثمار العقاري، فيما لا تزال منطقتا نخلة جميرا وبرج خليفة تتصدران قائمة المواقع الأعلى سعراً لمتوسط سعر القدم المربع بالنسبة للفلل والشقق، فقد أصبحت هذه المواقع رمزاً للرفاهية والاستثمار الذكي مدفوعة بالطلب القوي من نخبة المستثمرين على المنتجات العقارية الفاخرة.

وتندرج نخلة جميرا وبرج خليفة ضمن أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، ومن المؤكد أن رهانات دبي على نجاح هاتين المنطقتين وتألقهما على الصعيد الاستثماري والسياحي والاقتصادي قد تحقق بوضوح، إذ يواصل الموقعان الازدهار بفعل الطلب القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على جميع فئات العقارات في كلتا المنطقتين.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث العالمية «فاليوسترات»، لشهر يوليو، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 7,650 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 40% على أساس سنوي و2.6% على أساس شهري، فيما ارتفع متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 38.2 مليون درهم.

وبالنسبة لمنطقة برج خليفة، فهي لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربع بالنسبة الشقق في دبي عند 3,800 درهم للقدم المربع بارتفاع بنسبة 15.1% على أساس سنوي و1% على أساس شهري فيما ارتفع متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.55 ملايين درهم.

السوق في يوليو

ارتفعت مبيعات المنازل الجاهزة مدفوعة بارتفاع قيم الفلل إلى ثلاثة أضعاف، فيما سجّلت عقود البيع على المخطط مستوىً قياسياً بلغ 78% من إجمالي المبيعات السكنية.

وشهد يوليو 2025 تحقيق مؤشر أسعار فاليوسترات 224.1 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.5%، وزيادة بنسبة 23% منذ يوليو من العام الماضي، فيما ارتفعت قيم الفلل إلى 296.9 نقطة، بينما وصلت قيمة الشقق إلى 176.6 نقطة، وجميعها مُقاسة على أساس 100 نقطة في يناير 2021.

إلى ذلك، شهدت القيم الرأسمالية للفلل نمواً شهرياً بنسبة 1.8%، بانخفاض عن 1.9% في يونيو، مع زيادة سنوية بنسبة 27.9%، وشملت أقوى الفلل أداءً سنوياً في جزر جميرا (40.5%)، ونخلة جميرا (40%)، والمروج (26.5%)، وتلال الإمارات (26.1%).

وتُقدَّر قيمة فلل التملك الحر في دبي، في المتوسط، بنسبة 185% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، وأعلى بنسبة 73% من ذروة السوق السابقة في عام 2014.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1% شهرياً، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 18.1%، وسُجِّلت أعلى زيادات سنوية في رأس المال في «ذا جرينز» (23.4%)، وواحة دبي للسيليكون (23.1%)، ومجمع دبي لاند السكني (25.5%)، ونخلة جميرا (21.8%)، ورمرام (21.9%)، وتاون سكوير (21.7%). واليوم تُقدَّر قيمة الشقق في دبي، في المتوسط، بنسبة 75% أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 4% من ذروة السوق المسجلة في عام 2014.

المنازل الفاخرة

وشهد يوليو 26 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، منها 7 عقارات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتقع هذه العقارات في مركز دبي المالي العالمي، ونخلة جميرا، وجميرا جولف إستيت، ودبي هيلز إستيت، والبراري، وجزر جميرا، والبحيرات، ووسط مدينة دبي.

أفضل المطورين والمواقع

وشهد شهر يوليو تصدر إعمار لمبيعات المطورين على الخارطة بحصة تبلغ (11.9%)، تليها داماك (10.6%)، شوبا (8.2%)، بن غاطي (6.9%)، عزيزي (3.7%)، الدار (3.6%)، دانوب (2.9%)، وسامانا (2.8%).