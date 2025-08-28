150 % نمو تمويلات شراء العقارات بالإمارات لغير المقيمين



نمت تمويلات مصارف الدولة لشراء العقارات من جانب غير المقيمين بنسبة تخطت 150 % في الفترة من نهاية عام 2020 لترتفع بنحو 12 مليار درهم من 8 مليارات درهم إلى 20 ملياراً، وفق أحدث بيانات المصرف المركزي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المركزي أن إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات الشراء العقاري الممنوحة من بنوك الدولة بلغ 234 ملياراً، متضمناً كافة التمويلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين حيث تجاوزت التمويلات الممنوحة للمقيمين 214 مليار درهم حتى نهاية مارس الماضي.

واستحوذت المؤسسات المالية على الحصة الأكبر من رصيد التمويلات المصرفية على صعيد قطاع الأعمال حيث بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلاتها للمقيمين وغير المقيمين 289.3 مليار درهم. وقد زادت منذ عام 2020 بأكثر من 144.3 مليار درهم.

وحصلت أنشطة قطاع التجارة بكافة أنماطها على حوالي 51 مليار درهم كتمويلات جديدة على مدار الفترة ليصل الرصيد التراكمي لتمويلاتها إلى إجمالي 204.2 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي. وارتفعت تمويلات المقيمين من 138.6مليار درهم إلى 172.5 ملياراً، بينما زادت تمويلات غير المقيمين من 13.3 مليار درهم إلى ما يناهز 31.7 ملياراً.

وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات قطاع النقل والاتصالات بحوالي 45 مليار درهم تمويلات جديدة خلال تلك الفترة. وسجل حتى الربع الأول من العام الجاري ما إجماليه 157 مليار درهم، موزعاً على 112 مليار درهم لتمويلات المقيمين و45 ملياراً لغير المقيمين.

واستحوذت الأنشطة الصناعية على 33 مليار درهم كتمويلات خلال تلك الفترة. وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الصناعي إلى 127.6 مليار درهم. وبلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمقيمين 95.6 مليار درهم ولغير المقيمين حوالي 32 ملياراً.

ووصل الرصيد التراكمي للتمويل الممنوح لقطاع الكهرباء والمياه والغاز إلى 79 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي التمويلات للمقيمين 49 مليار درهم وحوالي 30 ملياراً لغير المقيمين. وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية من بنوك الدولة بنسبة 52% وبحوالي 176.5 مليار درهم كتمويلات جديدة إلى ما يزيد على 729.3مليار درهم. وتخطى رصيد التمويلات الشخصية الممنوحة للأشخاص المقيمين 607 مليارات درهم، بينما بلغت التمويلات الممنوحة لغير المقيمين نحو 8 مليارات.

وتباينت التمويلات الشخصية الممنوحة وفق النمط حيث ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات لأغراض استهلاكية للمقيمين وغير المقيمين من 330.6 مليار درهم نهاية عام 2020 إلى 526.4 ملياراً نهاية مارس من العام الجاري، فيما تقلص الإجمالي الممنوح بغرض تأسيس الأعمال من 108 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2020 إلى 88.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.