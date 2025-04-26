22.3 مليون حاوية ناولتها «دي بي ورلد» عبر محطاتها خلال الربع الأول بنمو 7.5%

سجلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أداءً قوياً في مناولة الحاويات النمطية (قياس 20 قدماً) خلال الربع الأول من 2025، لترسّخ مكانتها كأحد أبرز المحركات العالمية لسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وجاء هذا الأداء اللافت مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات الشحن البحري، وتوسع عمليات المجموعة في العديد من الأسواق العالمية.

وبحسب ما كشفت وثيقة رسمية صادرة عن «موانئ دبي العالمية» تعاملت المجموعة مع 22.29 مليون حاوية نمطية ضمن محفظة موانئها ومحطاتها العالمية في الربع الأول من العام الجاري، بنمو 7.5 %، تمثل زيادة أكثر من 1.56 مليون حاوية، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي تعاملت بها الشركة مع 20.73 مليون حاوية.

وعززت المجموعة من أدائها ونسقها المتصاعد في منطقة آسيا والهادئ وشبه القارة الهندية، حيث ارتفعت مناولة الحاويات في هذه المنطقة الجغرافية، 3.2 % لتصل إلى نحو 10.65 ملايين حاوية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ10.32 ملايين حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفع أداء الشركة بنمو 13.7 %، لتتعامل الشركة مع أكثر من 8.34 ملايين حاوية نمطية في الربع الأول، مقارنة بأكثر من 7.33 ملايين حاوية للفترة ذاتها عن 2024.

وعلى مستوى الأمريكيتين وأستراليا، ناولت الشركة نحو 3.29 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بـ3 ملايين حاوية في الفترة ذاتها عن 2024، بزيادة 7.3 %.

مستوى موحد

وعلى مستوى القياس الموحد، ارتفعت مناولة الحاويات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.8 %، لتصل إلى أكثر من 13.57 مليون حاوية نمطية، مقارنة بـ12.22 مليوناً في الربع الأول للعام 2024.

وبحسب المناطق وعلى مستوى الأداء الموحد، ارتفعت مناولة الحاويات ضمن محفظة أعمال الشركة في آسيا والباسفيك وشبه القارة الهندية، بنحو 7.5 %، لتصل إلى 3.43 ملايين حاوية، مقارنة بأكثر من 3.19 ملايين حاوية في الربع الأول 2024.

منطقة الأمريكيتين

وارتفعت مناولة الحاويات ضمن منطقة الأمريكيتين وأستراليا، بنحو 6.7 %، إلى 3.22 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بـ3 ملايين حاوية بالفترة نفسها في 2024.

بينما ارتفعت مناولة الحاويات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بنسبة 14.7 %، إلى 6.88 ملايين حاوية، مقارنة بنحو 6 ملايين حاوية في 2024.

ومع تزايد تعقيد التجارة العالمية، تواصل مجموعة «دي بي ورلد» ترسيخ ريادتها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الترابط عبر الممرات التجارية. ومن خلال التزامها ببناء القدرات، وتوسيع نطاق الخبرات القطاعية، وتطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لسلاسل الإمداد، نجحت موانئ دبي العالمية في ترسيخ مكانتنا كمحرك رئيسي للنمو المستدام، وتواصل خلق قيمة طويلة الأمد لشركائها في مختلف أنحاء العالم.

وقامت موانئ دبي العالمية خلال السنوات الأخيرة بتوسيع نطاق عملياتها استراتيجياً ليشمل مناطق جديدة، في آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مما عزّز قدرتها على خدمة أصحاب البضائع بفعالية أكبر.

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.