22.7 مليار درهم ذروة تاريخية لتصرفات عقارات دبي في أسبوع

يتواصل الزخم في سوق دبي العقاري محطماً الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك هذا الأسبوع أكثر من 22.7 مليار درهم نتجت عن 5319 صفقة، وتعتبر بذلك أعلى قيمة أسبوعية مسجلة على الإطلاق في تاريخ السوق وتأتي بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، كما أن الأرقام الجديدة تتجاوز الذروة السابقة التي سجلت في ديسمبر الماضي عند 22 مليار درهم.

وتعكس النتائج القوية التي تتحقق للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهد كل من الأسبوعين الماضيين تصرفات تجاوزت الـ 18 مليار درهم، قوة الطلب على العقارات في الإمارة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ويؤشر إلى مناعة السوق المحلية تجاه التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بل ويعزز من جاذبية دبي كوجهة آمنة للاستثمار العقاري.

وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 22.7 مليار درهم عبر 5319 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4207 مبايعات بقيمة 19 مليار درهم، و870 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.7 مليار درهم و242 هبة بقيمة مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 770 مبايعة لأراضٍ، و3201 مبايعة لوحدات سكنية و236 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على: 239 رهناً لأراض، و765 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهنا لمبان.

وحلت منطقة نخلة جبل علي في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 2.5 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بـ 2.2 مليار درهم، وثالثاً منطقة مركز دبي للسلع المتعددة بـ 1.4 مليار درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ 780 مليون درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ 730 مليون درهم.