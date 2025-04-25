الفجيرة تنظم ورشة عمل حول دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الأخضر

سلطت هيئة الفجيرة للبيئة خلال ورشة عمل نظمتها، الضوء على الدور الحيوي الذي يمثله قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الأخضر.

‎وأكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة التزام الهيئة بتهيئة المناخ والبيئة المناسبة لجذب المستثمرين، والعمل على دعم القطاع الصناعي والتشجيع على تعزيز المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

‎وتطرقت ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "دور التشريعات البيئية الحديثة في التخفيف من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني" في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، لجهود هيئة البيئة في الفجيرة في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم الاستدامة في قطاع الصناعة، كما ناقشت مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركاء وأثرها في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الوعي البيئي بين العاملين في القطاع.

‎واستعرضت الورشة العديد من المبادرات الناجحة التي تبنتها بعض المنشآت الصناعية والتي ساهمت في خفض البصمة الكربونية ودعم المجتمع المحلي بالعديد من المبادرات وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية، وشملت الورشة تقديم نماذج عملية لاستخدام مواد بناء مستدامة ومصادر طاقة نظيفة ومنتجات استهلاكية خضراء وبعض الموارد التي يمكن استهلاكها لضمان الحفاظ على طبيعة الفجيرة ومواردها والحد من استنزافها.

‎وقدم المختصون خلال الورشة شرحاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، وقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2024 بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون، كما تم التطرق إلى متطلبات الامتثال لهذه التشريعات وانعكاساتها على قطاع الصناعة، ودور الشركاء في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية.

‎كما ناقشت الورشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من استهلاك الموارد وتقليل البصمة الكربونية، مثل تحسين كفاءة الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه المستدامة، والاعتماد على حلول إعادة التدوير وإعادة الاستخدام داخلياً للحد من النفايات المتولدة.