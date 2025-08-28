400 ألف دولار رفاهية الطائرة الخاصة بين دبي ونيويورك

تتراوح تكلفة رحلة الطائرة الخاصة من نيويورك إلى دبي بين 125 ألفاً و400 ألف دولار، بحسب نوع الطائرة والخدمات المصاحبة ورسوم الهبوط والإقلاع، وفقاً لتقرير «سيمبلي فلاينغ» المتخصصة في بيانات الطيران.

وبحسب التقرير، يختار معظم الأثرياء المغادرة من مطار تيترفورو في نيويورك والوصول إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، لما يوفره من خصوصية ومرونة للطائرات فائقة المدى.

وتتطلب الرحلة التي يصل مداها إلى نحو 7870 ميلاً، استخدام طائرات مثل Gulfstream G650ER وG800 أو Bombardier Global 7500 و8000، القادرة على إتمام الرحلة دون توقف، فيما تحتاج بعض الطائرات الأصغر إلى توقف واحد للتزود بالوقود، ما يزيد من زمن الرحلة ويؤثر في مستوى الراحة.

وتعد دبي أبرز مراكز الطيران الخاص في الشرق الأوسط والعالم، حيث توفر مطارات المدينة، وخصوصاً مطار آل مكتوم الدولي، مرافق متقدمة للطائرات فائقة المدى، وخدمات متكاملة من شركات رائدة مثل Jetex وExecuJet وJet Aviation وغيرها، ما جعلها وجهة مفضلة للأثرياء والمسافرين التنفيذيين الباحثين عن السرعة والمرونة.

وتشمل خيارات السفر عبر الطائرات الخاصة الملكية الجزئية، والرحلات المستأجرة مباشرة، وتؤثر عوامل مثل رسوم الهبوط، وإقامة الطاقم، والنقل الفاخر، والتموين في التكلفة النهائية للرحلة التي توفر تجربة فاخرة تتجاوز مجرد الانتقال الجغرافي لتصبح رمزاً للرفاهية والخصوصية.